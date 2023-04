¿Cuándo conoceríamos si Dani Alves es puesto en libertad provisional?

El brasileño presenta un nuevo recurso de 200 páginas y 12 minutos en vídeo Mayka Navarro ha contado todos los detalles en 'El programa de Ana Rosa'

El caso Dani Alves parece estancado, pero simplemente está a la espera de juicio. Un juicio que sigue sin fecha por lo complicada que es la investigación. Dani Alves no se queda de brazos cruzados y su equipo de abogados ya trabaja en un nuevo recurso después de que el primero fuese rechazado por la justicia: el brasileño pide la libertad provisional bajo fianza una vez más.

Dani Alves presenta un nuevo recurso: este es su objetivo

Mayka Navarro, periodista muy ligada a 'El programa de Ana Rosa', ha adelantado en el formato matinal de Telecinco que el equipo legal del brasileño ha presentado un recurso para pedir la libertad provisional de su cliente junto a un informe de más de 200 páginas en el que se analizan las imágenes que captaron las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton, en la que habría tenido lugar el delito.

"Lo que hace el abogado es enfrentar cada imagen [captada por las cámaras] a las declaraciones de la víctima y también de sus acompañantes", expone Mayka Navarro. El objetivo es demostrar que la presunta víctima "no se ajustó a la verdad al explicar que en los momentos previos a entrar al baño sintió incomodidad y no tuvo más opción que entrar al no tener escapatoria".

La jueza, cuando reciba este recurso y el informe adjunto, tendrá que decidir si existen garantías para que Dani Alves pueda estar en libertad, sin temor a escapar del país.