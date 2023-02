El tremendo cambio físico de Kiko Rivera tras su ictus

El DJ lleva un estilo de vida saludable desde que sufrió un ictus en octubre "10 kilitos perdidos ya. Objetivo: 80 kilos"

Kiko Rivera puede que esté recuperando poco a poco su vida normal tras el ictus que sufrió el pasado mes de octubre, pero el DJ e hijo de Isabel Pantoja no quiere regresar a los malos hábitos saludables que le pudieron provocar el infarto cerebral por el que casi pierde la vida.

Por esta razón, se ha aventurado en una transformación física que ha comenzado a dar sus frutos. ¿Cuántos kilos ha perdido Kiko Rivera desde que ingresase de urgencia en el hospital?

"10 kilitos ya. Objetivo: 80 kilos". Este mensaje que acompaña a su última imagen de Instagram deja claro que Kiko Rivera se ha tomado en serio lo de llevar un estilo de vida saludable, motivo por el cual el joven ha perdido ya 10 kilos (y los que le quedan).

En estos momentos, se encuentra en los 89 kilos, pero su objetivo va más allá porque no quiere volver a sufrir el ictus que le llevó al hospital el pasado 21 de octubre de 2022.

La imagen ha alegrado muchísimo a todos sus seguidores, sobre todo después de que se viralizase una fotografía en la que se le veía comiendo una hamburguesa. Eso sí, ya pidió perdón por ello: "culpable. Ayer me comí una hamburguesa y me fumé un cigarro. No me lapidéis por ello".