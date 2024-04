Amaia Montero defiende a su hermana tras el rechazo de los jueces en 'MasterChef 12'

'MasterChef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se estrenó en España en 2013, y se ha producido en más de cuarenta países. El jurado está compuesto por tres chefs reconocidos: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

El lunes se estrenó la duodécima edición del formato, en el que 50 candidatos se han enfrentado a la última prueba de selección para convertirse en aspirantes del programa.

Uno de ellos era Idoia, hermana de la cantante Amaia Montero, que se quedó a las puertas de entrar en el concurso tras la negativa de Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. "A mí me gustaría darte un sí, pero no voy a poder. Has abierto muchos caminos y ninguno te ha terminado de convencer. No he visto que quieras ser cocinera", comentó el chef catalán.

La cantante de 'La oreja de Van Gogh' ha saltado a defenderla a través de las redes sociales: "El fracaso es no hacer nada, querida hermana, y añado que el verdadero éxito es intentarlo una y otra vez y no rendirse. Nadie como tú lo sabe, lo sabemos bien".

Amaia ha dejado claro que su hermana es una persona "excepcional" y que su familia está muy orgullosa de ella: "Que nadie te diga quién eres".