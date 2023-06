Alejandro Sanz se pronuncia tras filtrarse su ruptura con Rachel Valdes

La semana pasada, el artista preocupó a sus seguidores tras unos mensajes en Twitter El cantante español ha asegurado que no está pasando un buen momento en su vida

El pasado fin de semana, Alejandro Sanz hizo saber a sus seguidores, a través de Twitter, que no estaba pasando un buen momento: "A veces no quiero ni estar, literalmente" o "No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado".

El pasado sábado la revista '¡HOLA!' publicó que el artista y Rachel Valdes sufrieron una fuerte crisis hace un par de semanas. Esta, provocó que pusieran punto y final a la relación tras cuatro años juntos.

A pesar del mal momento que está viviendo Alejandro Sanz, el pasado sábado empezó la segunda etapa de la gira 'Sanz en vivo' en Pamplona. Los asistentes mostraron su apoyo al cantante durante toda la actuación, algo que el madrileño agradeció de corazón: "Tengo mucha suerte, tengo que estar muy agradecido", dijo.

Refiriéndose al texto, el artista siguió comentando: "Yo intenté sincerarme y lo escribí porque lo sentía así y fue muy bello... después salieron otras cosas... Ruido, el ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa, muchas gracias a todos", agradecía entre aplausos.

"Nunca olviden, lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere", declaró. Además, quiso señalar que, a pesar de la ruptura, el momento que está viviendo no es por nadie en concreto, sino, con él mismo. "Es un agujero que se te hace aquí (se señalaba el pecho) de repente y no sabes muy bien por qué... y desde este agujero aquí en el pecho os quiero dar las gracias, por estar ahí y por entenderme", comentó entre una prolongada ovación.