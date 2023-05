¡Alejandro Sanz le rompió una paleta a este soltero de 'First Dates'!

Roberto ha cenado con Noelia una chica con las ideas muy claras "No podría estar con un fijo discontinuo"

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Roberto ha venido a 'First Dates' directo a encontrar el amor, el presentador se ha interesado por sus últimas relaciones y él le ha contado que llevaba un año sin pareja “tenía los brackets y una paleta rota por cierto, que me la rompió Alejandro Sanz”.

Un dato que ha intrigado mucho al presentador y Sobera ha querido saber más sobre esa historia “se vistió de Rey Mago en la cabalgata de Cádiz, me lanzó un caramelo y me rompió la paleta”, le ha dicho el soltero “¿Un caramelo o un melón?”, le ha contestado el presentador sorprendido.

Noelia, ha venido a cenar con Roberto, su cita es una mujer con las ideas muy claras, que busca a un hombre con estabilidad económica y planes de formar una familia en un futuro. Al verla, Roberto ha sentido que se ajustaba a su prototipo de chica, pero ha sido todo lo contrario para ella que le gustan "morenos y más altos".

Noelia le ha explicado que actualmente trabajaba de teleoperadora, pero que antes había sido socorrista, algo que le ha parecido muy interesante “siempre he querido ser vigilante de la playa” le ha dicho él. Sin embargo, Noelia ha vuelto a ver una red flag cuando su cita le ha contado que era jardinero y que tenía un contrato que no era fijo “yo un novio fijo discontinuo no lo quiero, no estoy buscando a un millonario, pero que tenga su independencia económica”.

Una cita en la que no han tenido nada en común y el plato de spaguettis se ha convertido en la conversación más interesante entre ellos, que han decidido no volverse a ver.