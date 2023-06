Alejandro Sanz, estafado por un amigo íntimo: podría estar en bancarrota

El pasado fin de semana, el artista publicó unos mensajes que preocuparon a sus seguidores El cantante madrileño no está pasando un buen momento en su vida

El pasado fin de semana, Alejandro Sanz hizo saber a sus seguidores, a través de Twitter, que no estaba pasando un buen momento: "A veces no quiero ni estar, literalmente" o "No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado".

Tras estos mensajes, el artista dio otros más esperanzadores: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aun no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho". Quiso agradecer el apoyo de sus fans y añadió que no cancelaría la gira, que empezará este próximo sábado en Pamplona.

El paparazzi Jordi Martin dio una entrevista al programa peruano 'Amor y Fuego', en la que reveló que el cantante español está atravesando un momento muy complejo en su vida tras haber sido estafado por un amigo íntimo. Además, añadió que Sanz estaría en bancarrota.

Este jueves, desde 'Espejo Público' han contactado con el periodista Antonio Belchi, afincado en Miami, y ha comentado que "la noticia ya se conocía desde hacía años".

No solamente eso, y es que también ha añadido que debe un total de 7,3 millones de dólares: "Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello, tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad, la vendió por 10 millones de dólares".

Nacho Gay, otro colaborador del formato, ha explicado que el artista descubrió un agujero, relacionado con su anterior representante, en sus deudas hace años: "Era su representante y con quien acaba muy mal y los tribunales le condenan a pagarle 4,5 millones de euros. En ese momento, pone la empresa en manos de un directivo de Universal y hacen una reestructuración de todo esto".

"Hay un agujero de 15 millones de euros en esas empresas. Hacienda le reclama una parte, una empresa de Miami le reclama 7 millones de euros (…) Poco a poco, han ido solucionando con la venta de la casa de Miami, de la casa de la Finca... (…) No creo que esta sea la razón fundamental por la que Alejandro Sanz esté mal porque esto viene desde hace siete años", ha agregado.