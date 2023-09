¡Tebas compara el "daño reputacional" de Rubiales con el 11-S!

"El daño reputacional hecho al fútbol español es terrible, es la mayor noticia en los medios digitales en la historia. Mayor que el 11-S”, dijo El presidente de LaLiga insiste en que "lo peor de Rubiales fue escudarse en que tenía un enemigo y que éramos nosotros"

Una de las reacciones más esperadas tras la dimisión de Luis Rubiales al frente de la RFEF era, sin duda, la de Javier Tebas. El presidente de LaLiga y némesis del motrileño se despachó a gusto en la mañana de hoy.

"Me preocupan otras cosas, como la reputación del fútbol español. Tenemos que trabajar todos para salvar este año reputacional que ha sido terrible, es la realidad. Nos va a costar", señaló.

El presidente de LaLiga indicó que quiere esperar a oír toda la entrevista de Luis Rubiales en Inglaterra, añadiendo que "ayer cuando me enteré, me estaba poniendo el pijama y me fui a dormir".

En un acto de LaLiga sobre futbolistas retorados y bajo el lema 'Fútbol contra el olvido', comentó Tebas que "hemos pasado de un presidente suspendido a uno dimitido. Voy a esperar a escuchar sus declaraciones. No voy a opinar de su gestión, que ya se sabe. El daño reputacional que se está haciendo al fútbol español es terrible. Es la mayor noticia en los medios digitales en la historia. Mayor que el 11-S”.

En cuanto a la gestión del motrileño, Tebas afirmó que "lo peor de todo fue escudarse en que tenía un enemigo y que era LaLiga, en la visión cultural que tenía contra el fútbol profesional. No comparto los valores con los que ha dirigido la RFEF”.

En cuanto al sustituto de Rubiales, Tebas no quiere mojarse: "LaLiga no tiene voto en esa elección, aunque sí los clubes. Dadas las circunstancias, han de ser las federaciones territoriales las que marquen el camino. Yo no tengo ningún candidato favorito. Los que han estado con el presidente Rubiales deben decidir el futuro de la Federación y ver cómo gestionar el tema”.

Tebas quiere que haya cambios en la relación entre Liga y RFEF: "Hay muchas sinergias entre los dos y yo no quiero controlar la Federación. Ese fue un argumento de Rubiales para mantener unida a su gente. Hay que saber utilizar las sinergias y no enfrentarse”.

También opinó Tebas sobre el gesto de Mollejo en su celebración del 1-3 del Real Zaragoza: “Se parece sólo en el gesto a lo de Rubiales en Sydney, pero no quién lo hace. Tocarse los genitales se ha hecho más famoso desde que lo hiciera Luis Rubiales en el palco delante de la reina de España, pero es más grave lo del ya expresidente”.

En cuanto a la candidatura de España para albergar el Mundial 2030, el mandatario del fútbol profesional cree: “Desde luego la sensación es que a Argentina y Uruguay les puede favorecer todo lo que ha pasado. Hay que defender la reputación del fútbol español, y que estas cosas no vuelvan a suceder en ningún sitio. No basta con el perdón”.

En cuanto al polémico papel del CSD y del TAD en el caso, Tebas no quiso opinar: "Han tenido una situación muy complicada que se podía haber evitado. Hay que ver cómo se plantean ahora las reformas necesarias”.

En cuanto a la caída del hasta ahora presidente de la RFEF, un enemigo declarado como Tebas afirma que "no me sorprende su caída, porque lo llevaba todo al límite. Había cosas más graves con las que debía haber caído mucho antes. Sabía que algún día pasaría algo. Después de una jornada de trabajo una orgía, una paella con amigas... Hay cosas que no son normales. Las cosas se veían y no se daba importancia. Algún día tenía que pasar y ha sucedido. Pensé que se iba a salir con la suya, porque Rubiales lo lleva todo al máximo extremo sin saber las consecuencias que pueda tener.”.

Deseando "clarividencia” a Pedro Rocha, el presidente de LaLiga concluyó hablando sobre la huelga en la Liga F: “Es un proyecto que debe ir creciendo paulatinamente y así lo están haciendo sus ejecutivos y clubes. No se puede pedir más de lo que hay. No se puede llegar con huelgas. Los patrocinadores no se van a unir a una liga con huelgas y conflictos”.