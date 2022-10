Kyle Walker pasa por quirófano y peligra el Mundial

El lateral se tuvo que marchar retirado ante el United Alexander-Arnold y James ya tenían números para ganarse el puesto

A falta de un mes y medio para que arranque el Mundial de Catar, la presencia de Kyle Walker se ha convertido en toda una incógnita. El lateral del equipo 'citizen' se tuvo que marchar retirado en la primera parte del encuentro ante el Manchester United.

Aunque el resultado sonrió a los 'blues', porque se llevaron con autoridad los tres puntos (6-3), la lesión de uno de los jugadores más importantes para Pep amargó un poco la tarde en el Etihad.

Ante este contratiempo, el ex del Tottenham se ha sometido a una operación en la ingle.

"La cirugía fue exitosa y se proporcionará un pronóstico más detallado a su debido tiempo. Todo el mundo en el Manchester City le desea a Kyle una pronta recuperación", ha publicado el club inglés en sus redes sociales.

Kyle Walker undergoes successful surgery after his injury during last week's Manchester derby.



