Haaland: "Sabía que me adaptaría"

El '9' aterriza en la Premier con cifras estratosféricas: 19 goles en 13 partidos El noruego admite estar feliz y cómodo en Manchester

Erling Haaland, delantero del Manchester City y hombre de moda del fútbol mundial, garantizó que estaba convencido de que se aclimataría rápido a su nuevo equipo y su nueva liga, ya que se siente muy cómodo en Manchester.

El noruego no podría haberse estrenarse mejor con los 'Sky Blue': ha anotado 19 goles en 13 partidos, unas cifras que asombran a cualquiera y que dejan en evidencia la calidad del ex del Borussia. Su última marca la dejó este miércoles en Champions League, anotando un doblete en la victoria por 5-0 ante el Copenhague.

"Sabía que me adaptaría, pero nunca sabes... Es una nueva ciudad, un nuevo país, nuevos compañeros, nuevo entrenador. Nunca sabes, las cosas pueden llevar tiempo, pero todo está yendo rápido y estoy cómodo", dijo Haaland a los medios del club. De hecho, tan solo ha necesitado ocho partidos para anotar tres 'hat-tricks', mientras que Cristiano Ronaldo hizo lo propio después de 232 encuentros.

