El Manchester City quiere encarrilar ya el pase a octavos

Los de Pep Guardiola se miden a un Copenhague que tan solo suma un punto Rodri y Walker, tocados, serán duda hasta última hora

El Manchester City buscará ante el Copenhague seguir con el pleno de victorias y dar un paso definitivo hacia su clasificación para los octavos de final. Los de Pep Guardiola aprovecharán el inmejorable estado de forma de Haaland, que anotó un hat-trick en su estreno en un derbi de Manchester.

Los 'citizens' llegan al duelo frente al Copenhague invictos esta temporada y tras golear al Manchester United por 6-3. En la Liga de Campeones, el conjunto de Guardiola venció por 2-1 al Borussia Dortmund y goleó 0-4 al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

Rodri y Walker, con sendas molestias, serán duda hasta última hora. En ataque, Foden o Mahrez podrían acompañar al delantero noruego.

Por su parte, el conjunto danés, que suma tan solo un punto tras cosechar un empate ante el Sevilla en la última jornada y caer derrotado ante el Borussia Dortmund por 3-0, ha conseguido darle la vuelta a un pésimo arranque de temporada, que le lleva a ocupar la sexta plaza en la liga danesa.

Los de Jacob Neestrup vienen de vencer al AGF Aarhus y dejar atrás dos derrotas ligueras consecutivas. No obstante, Pep Guardiola no se fía: “Tienen la habilidad para jugar la pelota. Tienen muchas virtudes. Me sorprende la cantidad de cosas que hacen bien”, ha explicado el técnico catalán en la rueda de prensa previa al partido.

Posibles alineaciones

Manchester United: Ederson; Sergio Gómez, Dias, Aké, Cancelo; De Bruyne, Gundogan, Bernardo; Grealish, Haaland, Mahrez.

Copenhague: Ryan; Kristiansen, Vavro, Khocholava, Diks; Falk, Zeca, Stamenic; Daramy, Cornelius, Claesson.

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania).

Estadio: Etihad Stadium.

Hora: 21:00H