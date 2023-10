Las frases más polémicas de Alfonso

El exfutbolista ha estado en el centro de la polémica en los últimos años con frases muy controvertidas Hace unos años ya se mostró muy crítico con Guardiola y su relación con la selección

"En el caso de Guardiola, como en otros o el de las chicas, yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país. Me parece bien que pidan lo que consideren, pero la selección está por encima". Estas declaraciones de Alfonso Pérez Muñoz en 'El Mundo' se han hecho virales y han generado mucha controversia en las redes.

El que fuera jugador de Madrid y Barça, además, ha asegurado que el fútbol femenino no es comparable con el masculino." Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino. Todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden. A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay".

No es la primera vez que unas declaraciones de Alfonso generan mucho ruido. Hace seis años, en una entrevista en 'Radio Marca', ya apuntó a Guardiola. "Lo más honesto es que Guardiola, siendo tan catalanista, hubiera renunciado a la selección española y Piqué está en la misma tesitura. No estoy en contra de los catalanes, mi hijo nació en Barcelona, si yo fuera radical hubiera hecho que nacieran en Madrid o Sevilla, no tengo nada contra el catalán pero sí con el independentista".

Otra frase todavía muy recordada del futbolista es cuando aseguró, tras fichar por el Barça, que era culé desde pequeño. "Quería ir a toda costa al Barça y el sueño se ha hecho realidad", dijo en su presentación, a pesar de haberse formado en el Madrid.

Años más tarde justificaría esas declaraciones en 'La Galerna': "Es verdad que lo dije porque es verdad que lo fui. Con nueve años era del Barça porque lo era mi mejor amigo. Pero vamos, que ya sabemos que Raúl era del Atleti... Con nueve años, ¡imagínate! Con trece años entré en las categorías inferiores del Madrid y ahí te imbuyes en la grandeza del club. De hecho, a día de hoy juego con los veteranos y solo soy socio del Madrid. Pero sí es verdad que de pequeñito era del Barça, aunque en el momento en que fiché por el Barça era simpatizante del Real Madrid. Y yo llegué al Barça procedente del Betis, no es como si hubiera pasado del Madrid al Barça".