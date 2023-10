Alfonso Pérez: "Obligaría a las chicas de la Selección y a Guardiola a besar la bandera española"

El que fuera futbolista del Barça y del Real Madrid realizó unas polémicas declaraciones sobre el 'caso Rubiales' "Creo que no puede ser equiparable el fútbol femenino y el masculino", dijo en una entrevista al diario 'El Mundo'

Alfonso Pérez, exfutbolista y jugador de FC Barcelona y Real Madrid hace apenas unos años, ha salido con unas declaraciones llenas de polémica al diario 'El Mundo' en relación a la problemática con la selección española y el fútbol femenino. También tuvo tiempo para lanzar algún que otro 'dardo' a Guardiola.

El futbolista ya retirado militó en las filas del FC Barcelona en la temporada 2000-2001, cinco años después de pasar por el Real Madrid entre 1990 y 1995. También fue internacional con la Selección absoluta en 38 encuentros. Ahora, con el paso del tiempo, ha tenido ganas de dar su visión de los hechos sobre la polémica del 'caso Rubiales'. En una entrevista con 'El Mundo', ha 'azitado' a Guardiola y a las jugadoras que ganaron el pasado Mundial.

"En el caso de Guardiola, como en otros o el de las chicas, yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país. Me parece bien que pidan lo que consideren, pero la selección está por encima", dijo Alfonso.

Alexia y Paredes ofrecen la Copa del Mundo a la afición en Córdoba | EFE

"Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino. Todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden. A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay", confesó.

"No se pueden quejar. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre", añadió.