Foyth, de nuevo al quirófano

El defensa internacional argentino del Villarreal, Juan Foyth, ha vuelto a pasar por el quirófano para intentar solventar definitivamente sus problemas en el hombro derecho. El jugador, que ya fue operado este verano de la misma zona, lleva toda la temporada jugando con molestias y ha aprovechado su reciente lesión muscular en la parte posterior de su muslo, que se hizo contra el Stade Rennais en la Europa League, para buscar una solución definitiva.

El defensa ha sido intervenido quirúrgicamente este jueves en su hombro derecho para solucionar los problemas de inestabilidad que arrastraba. La intervención la ha llevado a cabo el Doctor Carles Torrens en el ICATME-DEXEUS, bajo la supervisión de los servicios médicos del Villarreal CF.

El tiempo de recuperación no se ha dado a conocer, aunque en verano estuvo casi tres meses apartado del equipo cuando se operó por primera vez. Marcelino ya ha dicho en rueda de prensa que "Foyth será baja durante un tiempo largo".

"He decidido junto al club volver a operarme el hombro. Me duele dejar a mis compañeros un tiempo, pero más me dolía sentir que no estaba a la altura para ayudar al equipo", escribía el jugador en sus redes sociales.