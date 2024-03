Donato sobre Vinicius: "Es un chaval bueno, pero necesita orientación y cambiar el chip"

Donato, exjugador del Deportivo de la Coruña, del Atlético de Madrid y de la selección española, declaró que Vinicius es "un chaval bueno, pero necesita orientación y cambiar el chip" al ser preguntado por la situación del delantero brasileño.

"Para mí es un chaval bueno, pero necesita orientación y cambiar el chip de estar en Europa. Nunca se ha llegado a tanto y yo creo que cuanto más se hable se va a intentar provocar más", expresó el exfutbolista con motivo del encuentro que tuvieron este martes en Madrid Leyendas de la Selección Española como Emilio Butragueño, 'Pirri' o Abel Resino.

El excentrocampista, que matizó que "España no es un país racista, pero que hay racismo pero como hay en Brasil, en Estados Unidos y en todos los lugares", remarcó que Vinicius tiene que intentar "hacer todo lo posible para olvidar todo lo que sucede en el campo".

"Yo estoy en contra del racismo, pero el jugador tiene que intentar hacer lo posible para olvidar todo lo que sucede dentro del campo, tener cuidado con los gestos que se hacen porque esto provoca una reacción mala de la afición", indicó Donato, que definió la situación como "provocación y no de racismo" porque los otros jugadores del Madrid "no reciben lo mismo"

Donato explicó cuando él mismo recibió insultos racistas en su época de jugador. "Yo cuando jugué contra el Deportivo con el Atlético de Madrid, y cogí el balón y me cantaban uh-uh-uh y cada vez que iba a por el balón iba subiendo el sonido y yo me reía. Yo sufrí todo esto y nunca en mi vida me he preocupado y he intentado cuanto más me provocaban, jugar más y demostrar que con el fútbol se pueden callar bocas", confesó el exfutbolista que subrayó que ahora hay "más polémica".

"Yo veo que ha evolucionado a más polémica y problemas porque hoy en día se paran partidos y en mi época no se hacía por llamar negro a un jugador", afirmó el nacido en Río de Janeiro que enfatizó que eso es lo que ha cambiado.

"Para mí lo que ha cambiado es que ahora, un jugador se ofende y se para el partido y yo pienso 'por el amor de Dios'. Si a mi me llamarán así, a la próxima le daba 'un viaje'; pero ahora no es así", comentó Donato, que intentó buscar una solución al problema y le dio un consejo a Vinicius.

"Ahora mismo estamos intentado ver cómo se soluciona pero cuanto más se hable y más se vea Vinicus llorando mas van a provocar y creo que esto no va a solucionar. Yo le doy un consejo: Jesucristo sufrió toda humillación y el dijo: padre perdónalos, porque no saben lo que hacen, entonces Vinicius tiene que perdonar a la gente y olvidar este tema", concluyó.