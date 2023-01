Desvelada la identidad de "Joker" el jugador de Kunisports vestido de payaso

Esta es la identidad del esperado Joker de KuniSports La participación de este jugador fue anunciada por Gerard Piqué en el último 'Chup-Chup'

Gerard Piqué anunció que el jugador número 12 de KuniSports iba a contar con la presencia de un jugador de primera división y que había disputado partidos de la Champions League. Todo esto sorprendió a todo el mundo, lo que causó que se creara una grandísima expectación. Ahora se ha desvelado la identidad del mismo y lo cierto es que ha sido realmente sorprendente: el Kun Agüero.

Finalmente ha estado claro quién ha sido el jugador número 12 de Kunisports, que además se ha dispuesto a jugar como titular.

Así, ha sido Ibai que ha ido a atender quién era el jugador número 12 y ha atendido absorto con un "No me lo puedo creer, no me puedo creer que me hayas hecho esto". Así, la identidad de este jugador ha quedado finalmente desvelada y va a defender a su equipo en una lucha mano a mano contra un equipo de gran nivel: el Porcinos FC de Ibai Llanos.

🤡 El JOKER era el KUN AGUERO pic.twitter.com/rCpWSJGjT4 — Álvaro Muñoz Gómez  (@AlvarooSVQ) 15 de enero de 2023

En la jornada pasada también contamos con un jugador que jugaba en primera división: Nano Mesa, exjugador del Cádiz. En esa ocasión, el jugador vestía como un luchador de lucha libre mexicana. En declaraciones de Piqué, es "difícil hacerlo peor" de lo que lo hizo Nano Mesa, por lo que el Kun Agüero posiblemente le supere fácilmente.