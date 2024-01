El Betis pretende bajar el 'suflé' del Mallorca

Un Betis plagado de bajas y centrado en el mercado de fichajes visita este sábado San Moix para el partido correspondiente de la jornada 22 de la Liga EA Sports. Por un lado, los de Aguirre llegan a este choque eufóricos tras conseguir el pase a semifinales de la Copa del Rey después de eliminar al Girona, el líder de la competición ligera, mientras que los verdiblancos esperan volver a la senda de la victoria para no alejarse de Europa.

Pellegrini ha hecho una convocatoria compuesta por trece jugadores del primer equipo y siete del filial, ya que cuenta con 12 bajas en la plantilla, entre ellas, la de Borja Iglesias que ya está en Alemania para firmar con el Leverkusen. Finalmente, el técnico argentino podrá contar con Luiz Henríque pese a que su traspaso al Olympique de Lyon está muy cerca de concretarse.

"Borja necesitaba este cambio de aires. Es una gran oportunidad para él", apuntó Pellegrini en la rueda de prensa al partido. Aunque también mencionó la importancia de fichar un recambio para no debilitar la plantilla. El 'Chimy' Ávila, delantero de Osasuna, es uno de los muchos nombres con los que se especula en el mercado del Betis.

Pero a pesar de los contratiempos, el equipo andaluz ya le tiene la medida tomada al Mallorca. De hecho, llevan 10 años sin perder contra ellos. "Tenemos que ofrecer nuestra mejor versión para ganar los tres puntos. El Betis es un rival hecho para Europa y nos va a exigir mucho" comentó el 'Vasco' Aguirre.

El equipo bermellón, pese a su gran momento en la Copa del Rey, no puede confiarse en Liga, ya que se encuentran a 5 puntos del descenso. "Yo mismo me he encargado de rebajarles la euforia. No estamos cómodos en la Liga y no nos sobra nada. No hay respiro y hay que empezar a sumar en casa", precisó su técnico.

El Mallorca solo tendrá la baja de Pablo Maffeo, lesionado de gravedad. Por su parte, Nacho Vidal, primer fichaje del mercado invernal, ha entrado en la convocatoria para sustituirle.

Alineaciones probables

Mallorca: Rajkovic; Gio, Valjent, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa; Antonio, Morlanes, Samú Costa; Dani Rodríguez y Larin.

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Sokratis, Abner Vinicius; Johnny, Altimira; Luiz Henríque, Isco, Assane Diao; y Willian José.

Estadio: San Moix

Hora: 21:00 H

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva