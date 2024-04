Javi Rodríguez: "El que diga que no quiere entrenar al Barça, miente"

Javi Rodríguez, que marcó una época en el Barça de Fútbol Sala, se ha pronunciado sobre un posible regreso al conjunto azulgrana, ahora como entrenador. Tras llegar a ElPozo Murcia Costa Cálida en 2022, el pasado mes de febrero fue destituido y ahora se encuentra sin equipo.

"No quiero que se me malinterprete. Yo he tenido la grandísima suerte de jugar en el Barça, que es el mejor club del mundo. He tenido la suerte de ser el primer capitán de la historia en levantar la Copa de Europa, levantar la Liga, la Copa... Yo esa ilusión ya la he vivido. ¿Si me gustaría entrenar al Barça algún día? Pues claro", afirmó el exjugador en el canal de Youtube 'Portero Jugador'.

"Yo sé lo que estar en el Palau y que 8.000 personas coreen mi nombre. ¿Si quiero volver a vivir esa ilusión como entrenador? Si algún día tiene que llegar, llegará. Pero no me obsesiona. ¿Si quiero estar? Como todos los entrenadores de España a los que le preguntes si les gustaría entrenar al Barça. El que te diga que no, te está diciendo una mentira", explicó de forma contundente. "A todo el mundo le ilusiona entrenar al Barça, pero todas las cosas llegan cuando tienen que llegar".

¿Ha habido contactos?

Jesús Velasco, actual entrenador, aseguró en Catalunya Radio que no renovaría "de momento" su contrato, que termina el próximo 30 de junio, a pesar de que en una entrevista con SPORT dejó claro que no descarta "seguir en el Barça la próxima temporada". Preguntado por si había habido algún contacto con el Barça, Javi Rodríguez dejó dudas. "No lo sé", respondió. "No sé si ha habido algo o no ha habido nada. No hay que precipitar las cosas".