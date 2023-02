Jesús Herrero deja al Barça fuera de la final

Un gran Raúl Gómez adelantó al Movistar Inter en el 8' y Sergio González empató a 38 segundos del descanso No hubo más goles y en los penaltis decidieron las paradas de Jesús Herrero a disparos de Matheus y de Pito

El Barça no podrá defender el título en la Copa de España al caer derrotado este sábado ante Movistar Inter (1-1) en una semifinal que se decidió en los penaltis y ahí mandó Jesús Herrero con dos paradas a lanzamientos de Pito y de Matheus. No es excusa, pero pesaron mucho las bajas por lesión de Dyego y de Ferrao.

FICHA TÉCNICA COPA DE ESPAÑA BAR 1 ________________ 1* INT ALINEACIONES BARÇA, 1 (1+0): Dídac (p.), Antonio, Catela, Sergio Lozano, Pito -cinco inicial-, Miquel Feixas (p.s.), André Coelho, Marcenio, Carlos Ortiz, Adolfo, Matheus, Sergio González (1), Marc Puigvert y Mamadou Touré. MOVISTAR INTER, 1* (1+0): Jesús Herrero (p.), Sepe, Cecilio, Rubi Lemos, Raúl Gómez (1) -cinco inicial-, Lazarevic, Fits, Kaito, Eric Martel, Drahovsky y Pola. PENALTIS Pola, gol (0-1); André Coelho, gol (1-1); Cecilio, gol (1-2); Matheus, para Jesús Herrero; Eric Martel, gol (1-3); Pito, para Jesús Herrero; Raúl Gómez, gol (1-4). GOLES 0-1, Raúl Gómez (8:17); 1-1, Sergio González (19:22). ÁRBITROS Cordero Gallardo y Carrillo Arroyo (andaluces). Mostraron tarjeta amarilla a André Coelho (15:26), Antonio (21:22), Dídac (34:37), Catela (36:08) y Pito (39:49), del Barça; y a Fits (33:02), Eric Martel (33:56) y Cecilio (37:59), del Movistar Inter. INCIDENCIAS Primera semifinal de la Copa de España masculina de fútbol sala disputada ante unos 6.000 espectadores en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada.

Por tanto, los madrileños ya espera en la final de este domingo a las 18.00 horas al ganador de la otra semifinal que disputarán este sábado a las 21.30 el Jaén Paraíso Interior (eliminó en los penaltis al Mallorca Palma Futsal) y ElPozo Murcia Costa Cálida que se llevó un intenso derbi murciano por 6-7 contra el Jimbee Cartagena.

Los azulgranas tuvieron una notable puesta en escena con hasta tres ocasiones claras en las que Jesús Herrero puso la muralla en la portería. Pito, Sergio Lozano y André Coelho probaron son sendos disparos al meta interista, aunque esa intensidad se tradujo en tres rápidas faltas cuando no se habían cumplido ni cinco minutos.

Poco a poco, esa defensa alta que tanto gusta a Pato se dejaba ver y Fits avisó en el 5' con un disparo al poste a la media vuelta al estilo de esos que realizó en la Ronda de Elite de la Champions con el Sporting Anderlecht y que fueron clave para la eliminación barcelonista.

La desazón por la lesión muscular del recién fichado serbio Lazarevic la mitigó de inmediato el 0-1 que firmó el exblaugrana Raúl Gómez (sensacional su partido) en una rápida contra que inició Cecilio tras un robo y en la que también intervino el killer Drahovsky esta vez en plan asistente. Por tercera vez en esta temporada, Inter se adelantaba frente al Barça pese a que esta vez no lo había merecido.

Pito trata de irse de Sepe y de Raúl Gómez | RFEF

Pato paró el partido a nueve minutos del final para pedir más presión a su equipo tras un bien disparo de Dídac. Sus jugadores obedecieron, pero no tardaron en 'plantarse' con cinco faltas con 4:56 por delante. Ello motivó que en los siguientes tres minutos la táctica se impusiese al juego.

Eric Martel gozó de una buena ocasión en el 18' y Pito chutó fuera en el preludio del 1-1 que hacía más justicia a lo visto. Una pérdida de Cecilio permitió a los blaugranas montar una contra perfecta al primer toque en la que Marcenio combinó con Pito para que asistiese a Sergio González. ¡Otro gol del canterano y van...!

Inter pidió el videoarbitraje por una posible falta previa de Sergio González sobre Cecilio que no prosperó y tampoco lo hizo el intento de Jesús Velasco de que se señalase falta de Fits sobre Pito que habría supuesto la sexta y el consiguiente doble-penalti.

Sergio Lozano prueba el disparo ante Inter | RFEF

El partido regresó sin profundidad hasta que estalló entre el 24' y el 25' con un disparo alto de Sepe en el segundo palo, uno de Pito y otro de un Sergio Lozano que brilló pese a sus problemas en un tobillo a los que respondió bien Jesús Herrero y un disparo rozando el poste de ese peligro público llamado Fits.

Otra vez unos minutos de calma tensa dieron paso a la locura en el 30' con varias contras seguidas por cada bando y mayor peligro interista. Rubi Lemos chutó alto, un centro-chut de Drahovsky no encontró rematador, Kaito y Cecilio no aprovecharon un dos para uno y Coelho evitó con el cuerpo lo que pudo ser un gol del eslovaco ex de Industrias.

Dídac vio la amarilla en el 35' por tocar la pelota fuera del área y Pato pidió el videoarbitraje. Los árbitros habían acertado y se ratificaron para completar una actuación sensacional. Y también acertaron en la mano de Catela dentro del área que supuso un penalti que detuvo un espectacular Dídac a Drahovsky a 3:52 del final.

Adolfo encara a Kaito en la semifinal | RFEF

El Barça controló los minutos finales e Inter cometió su quinta falta a 1:59 del final, pero un excelente Jesús Herrero llevó la semifinal a los penaltis. Tras la victoria del Jaén Paraíso Interior en 'semis' contra el Mallorca Palma Futsal, era la segunda vez en esta Copa de España en la que decidiría la serie de cinco penas máximas.

Y ahí marcó las diferencias Jesús Herrero con sendas paradas ante Matheus y Pito como hizo también en las semifinales de la Supercopa. Tras evitar la derrota deteniendo la pena máxima a 'Draho' en el 37', Dídac no pudo hacer nada en los lanzamientos de Pola, Cecilio y Eric Martel ni tampoco en el de Raúl Gómez que fue decisivo. Tras ganar la Supercopa, el Barça se despide también de la Copa de España como ya lo hizo de la Champions.