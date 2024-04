Un Barça sin ideas se la pega ante el Betis en la vuelta de Ferrao

No le salió nada a un Barça que cayó ante el Betis en el Palau. Los azulgranas fueron a remolque durante casi todo el partido y ni siquiera el regreso esperado de Ferrao sirvió para darle aire al equipo. Se desesperó el cuadro de Velasco por la falta de pegada y por los árbitros, que anularon un tanto que parecía legal y no acertaron en una ley de la ventaja que podía ser definitiva. Un Barça desconocido que no estuvo centrado en ningún momento. Coelho fue expulsado. ElPozo se puede acercar en el liderato. La vuelta de Ferrao, Sergio Lozano y Adolfo, la única nota positiva.

Barça-betis Primera División FCB 2 4 BET Alineaciones Barça Miquel Feixas; Antonio, Matheus, Touré, Ferrao - cinco inicial-. También jugaron: Coelho, Adolfo, Catela, Erick, Sergio Lozano, Kokoro y Roger García. Betis Molina; Piqueras, Lin, Pablo Muñoz, Gustavao - cinco inicial -. También jugaron: Roger, Rafa López, Lemine, Pablo Otero, Ivi, Cristian Povea, Carrasco

Había empezado muy tranquilo el Barça, pero Lin le invitó a apretar los dientes. La ley del ex. El segoviano aprovechó la estrategia para, con un taconazo espectacular, hacer saltar la sorpresa. El Betis había llegado al Palau a decir la suya, y pocos segundos después Feixas estaba salvando el 0-2 tras la jugada de Lemine. Al Barça le estaba costando cogerle el ritmo al partido, pensando más en lo que venía que en lo que había en juego.

Sin embargo, apareció Erick con una gran picada para empatar el partido e iniciar el camino de la remontada. Se lo creía el Barça, pero el Betis no le estaba dando la espalda al partido. Los azulgranas estaban cometiendo errores atrás y solo Feixas evitaba el desastre. Con Ferrao, eso sí, todo es más fácil.

En la primera que tuvo aprovechó un gran pase, con caño incluido, de Matheus y no falló en el segundo palo. Alegría azulgrana... por poco tiempo. Solo unos segundos después, Rafa López, con algo de fortuna, anotaba con el tacón en el segundo palo. La reacción bética no se quedó ahí. Otra vez el cierre de Priego, en una volea, a punto estuvo de poner el 2-3.

Al Barça le estaba costando mucho en área rival y, encima, atrás no dejaba de conceder. Pablo Muñoz, disparando al palo, avisaba de nuevo. Debía reaccionar el Barça tras el descanso, aunque antes de que la bocina sonara los árbitros anularon un tanto que parecía legal de Adolfo por manos y Antonio estrellaba un zurriagazo desde su casa en la madera.

Desastre tras el descanso

En la reanudación, nada fue como debía. En el primer minuto Carrasco ya había puesto el 2-3 tras una 'empanada' inicial. Luego, con toda la segunda parte para remontar, el equipo se fue desesperando viendo que no había forma de perforar la meta de Molina. No encontraba el camino al empate y, entre los árbitros, que pitaron falta una ley de la ventaja que era ya casi gol, y Coelho, que se autoexpulsó, el Barça fue perdiendo la cabeza.

Con un jugador más, el Betis y Rafa López aprovecharon para abrir brecha y dinamitar todavía más el partido. Ni el portero-jugador salvó al Barça. La vuelta de Ferrao, la única nota positiva. Aprieta ElPozo.