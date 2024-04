'Goles y cicatrices', la gran lección de Sergio Lozano

Sergio Lozano es mucho más que uno de los mejores jugadores de fútbol sala del planeta. Es un deportista de élite que, más allá de sus incontables éxitos deportivos, puede sentirse orgullos de haber superado todos los obstáculos que le ha plantado la vida por delante. Lesiones, pérdidas familiares, situaciones difíciles de gestionar... Junto a su amigo Llorenç Tarrés, periodista deportivo, surgió 'Goles y cicatrices', un libro cargado de sentimiento y que ofrece una enseñanza de valor para afrontar la vida, que presentaron juntos este viernes en el Auditori 1899 del Camp Nou.

'Goles y cicatrices', el libro que ha escrito su amigo Llorenç Tarrés tras horas y horas de emotivas charlas publicado por geoPlaneta, es el emocionante testimonio de un Sergio Lozano que, tras ganarlo prácticamente todo, no duda en destacar el superar cada una de las adversidades que se la han puesto por delante como su mayor logro.

"Yo me acababa de romper por cuarta vez. Tenía una ilusión de poder escribir un libro y, sobre todo, intentar ayudar a la gente que tanto me pregunta. Entonces mi amigo Llorenç, que es más que un amigo, me respondió al momento que sí y nos pusimos manos a la obra", explicó Sergio Lozano sobre cómo surgió la idea del libro.

"ANSÍA DESVELAR LO QUE HAY DETRÁS DE CADA CICATRIZ"

Llorenç Tarrés describió a la perfección el verdadero significado del libro, que pretende alejarse de una simple biografía. "Sergio no pretende regalarse un himenaje a sus méritos futbolísticos; lo que ansía es desvelar lo que esconde detrás de cada cicatriz, las que se ven en su rodilla y las que no se ven en su corazón".

Acompañado de sus seres queridos, compañeros de profesión, amigos y personas importantes para él en el club, el capitán tiene muy claro que su mayor éxito no se encuentra en lo deportivo, pese a ser un competidor nato, se encuentra en lo personal. "Para mí, el gran logró fue volver en dinámica con los compañeros tras cuatro operaciones, que me lo hacen pasar muy bien y los echaba mucho de menos, no marcar en mi regreso. Eso es secundario".

PRÓLOGO DE SU AMIGO INIESTA

Su gran amigo, Andrés Iniesta, no dudó en aparecer en el libro con el prólogo. "A veces, el deporte nos permite conocer a personas que nos dejan huela y, aunque quizá ni lo sepan, nos ayuda a ser mejores (...) Sergio Lozano es una estrella mundial de fútbol sala, un referente. Pero lo que se ve es aún mejor", plasmó en una de las líneas el de Fuentealbilla.

Tal como ha reconocido el propio Lozano durante la presentación, mantiene una gran amistad con el ex del Barça, que no dudó en participar en su libro. "No me dejó leerlo hasta el final", reconoció entre risas.

El libro, que salió a la venta el pasado 10 de abril, es de lectura obligatoria para todos aquellos que, pese a no seguir el fútbol sala, quieran conocer de primera mano una historia inspiradora, dura, y que da una lección vital en los tiempos que corren: nunca hay que darse por vencido, por muy complicadas que se pongan las cosas. Para él, fue su gran terápia. Y espera poder ayudar a mucho más.