El United pone a van de Beek en la rampa de salida

El centrocampista llegó en el verano de 2020 a cambio de 40 millones Ni la llegada de ten Hag al banquillo del equipo ha cambiado su situación

Las inversiones que el Manchester United realiza cada verano son bastante importantes. Hace dos años, uno de los fichajes más ilusionantes del club fue el de Donny van de Beek. El centrocampista neerlandés llegó a Old Trafford, procedente del Ajax, a cambio de 40 millones de euros. No obstante, las cosas no han salido como el club hubiera querido, ni tampoco como van de Beek hubiera preferido.

Tras solo un año y medio en Manchester, van de Beek fue dado en préstamo al Everton de Frank Lampard. Solo jugó ocho partidos de Premier League con los Toffees, y solo tres como titular. Es decir, su no adaptación al United se mantuvo en Liverpool y ha acabado condenando el futuro del futbolista.

La llegada de Erik ten Hag al banquillo de los Red Devils pronosticaba un cambio en la situación de van de Beek. Ten Hag ya lo había dirigido en el Ajax y todos en Old Trafford esperaban que el preparador neerlandés pudiese recuperar la mejor versión de su compatriota. No ha sido así. Esta temporada, van de Beek solo ha disputado tres partidos: en los tres ha entrado de cambio y no ha influido prácticamente nada en el devenir del juego (doce minutos contra el Brighton y cuatro contra el Brentford y Liverpool). Van de Beek no cuenta tampoco para ten Hag y el United ya le busca salida al jugador.

Desde Inglaterra apuntan que el Leicester City estaría interesado en el neerlandés. Según informan los medios ingleses, el equipo de Brendan Rodgers buscaría hacerse con los servicios de van de Beek el próximo invierno. Se habla de un préstamo con opción de compra de 15 millones de euros. No es su único pretendiente: en Italia hay rumores de que el Inter también estaría detrás del jugador, además del PSV y Ajax, que buscarían llevar a van de Beek de nuevo a la Eredivisie.