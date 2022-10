Ten Hag da luz verde a la marcha de Cristiano Ronaldo

El delantero portugués quiere abandonar el Manchester United en el mercado de invierno Su ficha de 30 millones de euros y su edad, 37 años, obstaculizan su salida

Cristiano Ronaldo quiere abandonar el Manchester United, donde es suplente. Ya lo intentó el pasado verano para jugar la Champions League, rumoreándose su posible fichaje por el Atlético.

Ahora, según 'The Telegraph', Ten Hag, el entrenador del Manchester United que en verano no autorizó su traspaso, no se opondrá a su salida durante el mercado de invierno.

El técnico holandés considera que el delantero portugués no es necesario en su equipo, donde el brasileño Anthony junto a Rashford y Martial son los preferidos en los puestos de ataque.

Ten Hag, además, no le dio ni un minuto al portugués en el derbi ante el Manchester City (6-3) por "respeto a su carrera deportiva".

Cristiano, con contrato hasta junio de 2023, cobra unos 30 millones de euros por temporada y esa ficha a sus 37 años, es un obstáculo para cualquier club. Ronaldo, sin embargo, está dispuesto a rebajar sus emolumentos para hacer un buen Mundial y apurar su carrera.