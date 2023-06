¿Por qué Qatar participará en la Copa Oro de la Concacaf?

La selección asiática firmó un convenio de colaboración con la Concacaf para impulsar el fútbol en la región americana Esta será la segunda vez consecutiva que Qatar participe en la competición, tras quedar cuarta en la edición de 2021

Hace muchos años que Qatar vio en el deporte la forma de mejorar su imagen y proyectarse internacionalmente. Una aspiración que alcanzó su colofón en 2022 con al disputa del Mundial y que recientemente ha aterrizado en los Estados Unidos, con la entrada del dinero qatarí en los Washington Wizards.

Esta estratagema se ha visto reflejada también el fútbol de selecciones. Pese a su pobre papel en el Mundial de 2022, Qatar aspira a convertirse en una potencia futbolística en la región, y eso pasa también por mejorar el rendimiento en los campeonatos internacionales.

Our 🇶🇦 national team's group stage schedule at the #GoldCup #AlAnnabi 💪 pic.twitter.com/hqPf7GmMQo