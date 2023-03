Un pollo al curry 'destroza' a la selección de Países Bajos

El redebut de Ronald Koeman con la Selección de Países Bajos donde se enfrenatrá a Francia se está complicando más de lo esperado Según anunció la federación neerlandesa, cinco jugadores han causado baja en la convocatoria debido a un virus estomacal

El redebut de Ronald Koeman con la Selección de Países Bajos se está complicando más de lo esperado. El combinado de Países Bajos se enfrentará a Francia en la vuelta del exentrenador del Barça como seleccionador.

Según anunció la federación neerlandesa, cinco jugadores han causado baja en la convocatoria debido a un virus estomacal. Los futbolistas que han abandona la concentración han sido Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman y Bart Verbruggen.

Este virus que ha afectado a parte de los jugadores puede venir tras una intoxicación alimenticia producida en la cena del miércoles al comer pollo al curry, según han informado varios medios holandeses.

Ante este gran inconveniente, Koeman ha llamado de urgencia a Ryan Gravenberch , Kjell Scherpen y Stefan de Vrij para que se incorporen y puedan jugar ante Francia.

Esta última dificultad se une a la baja de Frenkie de Jong que no ha podido formar parte de la convocatoria por problemas físicos. Respecto a este tema, Memphis Depay declaró que "me molesta que De Jong no esté" asegurando que "estoy decepcionado".

Así pues, entre todos los inconvenientes y dificultades, Ronald Koeman no tendrá nada fácil vencer a Francia en su vuelta a la selección de Países Bajos.