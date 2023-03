De Jong jura fidelidad al Barça

El neerlandés espera poder jugar en el nuevo Spotify Camp Nou Dice que no ha ganado ninguna Liga en cuatro años y sueña con levantar la primera esta temporada

Frenkie de Jong pudo salir del Barça el pasado verano. El Manchester United y el club blaugrana llegaron a un preacuerdo por su traspaso, pero el neerlandés se negó a marcharse. Todo un acierto porque De Jong se ha convertido en indiscutible para Xavi y su rendimiento está siendo más que bueno.

El centrocampista está muy a gusto en el Barça y su idea es la de seguir muchos años y poder jugar en el nuevo estadio. "Ojalá pueda jugar en el nuevo Camp Nou. El Barcelona siempre ha sido el club de mis sueños y deseo quedarme aquí muchos años. Para mí, el Camp Nou es el estadio más bonito del mundo. Los planes para el estadio son muy buenos", dijo en unas declaraciones a TV3 antes del clásico, partido que espera con muchas ganas: "Jugar un clásico es una sensación muy difícil de explicar. Cuando era niño, soñaba con hacerlo con el Barça y ahora puedo hacerlo. Es un partido muy importante para los aficionados y también para los jugadores, un partido que puede decidir una Liga".

De Jong espera que esta temporada no se le escape la Liga al Barça. "Llevamos una buena ventaja, pero queda camino por recorrer. Es mi cuarto año aquí y todavía no he ganado la Liga. Tengo muchas ganas de ganarla este año", dijo el centrocampista neerlandés, que mantiene que espera "seguir muchos años aquí. El Barça es el equipo de mis sueños".