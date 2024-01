Pancartas a favor de Mourinho en el Olímpico tras su despido de la Roma

La afición de la Roma tardará en olvidar a José Mourinho. A pesar de la salida por la puerta de atrás del portugués tras la nefasta racha de resultados en lo deportivo, los fans del conjunto de la capital quisieron despedirse del técnico en el Estadio Olímpico, antes del partido ante el Hellas Verona.

Pancartas e imágenes de Mourinho inundaron las gradas del estadio como forma de agradecimiento al portugués, que les llevó de vuelta a saborear la gloria europea tras muchos años. "Hay recuerdos que no tienen contrato. Las carreras y sonrisas que nos has regalado. Todas las veces que te has enfadado... Por tu romanismo serás siempre respetado. Gracias, Míster", decía una de las pancartas.

"Has defendido nuestro Roma, nos has llevado a la victoria. José Mourinho, eterna gloria", "Mourinho, uno de nosotros" o "Ha sido un privilegio tenerte de nuestra parte. Gracias, José", fueron otros de los mensajes que pudieron leerse en la previa del primer partido tras el despido del portugués, el día que Daniele De Rossi cogía su relevo.