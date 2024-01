Estos son todos los equipos que han despedido a Mourinho

El técnico portugués se enfrenta a su quinto despido después de confirmarse su marcha de la Roma. Ahora su futuro es incierto ¡La Roma destituye a José Mourinho!

José Mourinho ha tenido una carrera como entrenador con muchas idas y venidas. Ha estado en el banquillo de equipos tan importantes como Real Madrid, Oporto, Inter o Chelsea, y ha ganado 26 títulos, entre ellos todos los de la UEFA. Pero por lo que realmente es recordado el 'Special One' es por como ha terminado sus etapas en todos los clubs a los que ha entrenado.

Si repasamos su carrera, hay una tendencia que se repite a lo largo de los años. Cuando Mourinho empieza a entrenar a un equipo siempre lo hace de la mejor forma posible, ganando títulos y generando una mentalidad ganadora en sus jugadores. Pero a partir del segundo o tercer año, las cosas se empiezan a torcer. Hasta tal punto que ha sido despedido en cinco ocasiones.

Real Madrid (2013)

Tras dos temporadas donde el Madrid fue capaz de ganarle al Barça de Guardiola una Copa del Rey, una Liga y la Supercopa de España, Mourinho afrontó una tercera temporada, en 2013, muy mala, haciendo que el vestuario perdiera la confianza en el 'Special One'.

Aunque el técnico portugués sigue defendiendo que su marcha fue de mutuo acuerdo: "Solo un loco se va del Madrid cuando lo quieren. Y ese he sido yo. El único", declaró cuando Ancelotti meditaba aceptar la oferta de Brasil.

Chelsea (2015)

En su regreso a los 'blues', ganó una Premier y una Copa de la liga en su primera temporada, pero su segunda fue otra historia. Firmaron el peor inicio ligero en años y fue destituido en el mes de diciembre dejando al Chelsea al borde del descenso.

Manchester United (2018)

Tras la salida de Ferguson, Mourinho fue el escogido para empezar una nueva era en los red devils. Y lo consiguió. Conquistó la Supercopa, la Europa League y una FA Cup en sus primeras temporadas. Pero otra vez, en el tercer año, encadenó malos resultados en la Premier. También fue destituido en diciembre.

Tottenham (2021)

Llegó como sustituto de Pochettino, pero su Tottenham fue de más a menos. Fue eliminado de la Europa League y en Liga, no conseguía pasar de la sexta posición. No fue capaz de conseguir ningún título, a pesar de clasificar al equipo para la final de la Copa de la Liga, pero no pudo estar ese día en el banquillo porque fue despedido antes de disputarla: "Lo más ridículo fue que un club que tenía una sala de trofeos vacía me despidiera dos días antes de una final".

Roma (2024)

Tras ganar el primer título europeo de la Roma, la Conference en 2022, y tras llegar a la final de la Europa League, otra vez ha sido expulsado en su tercer año con un equipo. La derrota contra el Milán ha certificado su quinto despido en toda su carrera deportiva.

Una trayectoria donde ha conseguido entrenar a unos de los equipos más importantes de España, Portugal, Italia e Inglaterra, y en la que ha sido el único entrenador en conseguir la Champions, La Europa League y la Conference League.