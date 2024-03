Nuevo cambio de entrenador en el Ajax

Si el Ajax ha empezado a volver a ser el que era ha sido gracias a la figura de Van't Schip. El técnico cogió a un equipo que se caía a trozos y lo devolvió a lo que un día fue. De pisar los puestos de descenso en la Eredivisie a marchar ya en la quinta posición. Sin embargo, Van't Schip ya no será el técnico del primer equipo del conjunto de Amsterdam la próxima temporada.

Así se encargó de confirmarlo el propio entrenador en rueda de prensa: "Voy a dejar de ser el primer entrenador del Ajax. Lo estoy comunicando ahora, pero esto ya lo tenía claro. Cuando fiché por el Ajax, en realidad iba a apoyar a Klaas-Jan Huntelaar y Kelvin de Lang y ser una extensión de la academia juvenil de De Toekomst. Pero las cosas pueden cambiar rápidamente en el fútbol".

Van't Schip se irá del banquillo del primer equipo, pero eso no significará que se marche del club: "Me gustaría contribuir en el futuro, pero con un papel diferente. Lo estamos hablando, aunque aún no hay nada claro. Ahora quiero centrarme plenamente en los últimos ocho partidos con el Ajax".

Van 't Schip, de 60 años, es el entrenador del Ajax desde finales de octubre, cuando ocupó el cargo tras la marcha de Maurice Steijn.