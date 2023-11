El ninguneo de Cristiano a Fábio Paim: "¿Quién es este tío?"

El exfutbolista portugués aseguró que podría haber competido con Cristiano y Messi por los Balones de Oro si hubiera tenido más cabeza Dijo que "pensaba que Cristiano Ronaldo podría ofrecerme un Balón de Oro" en un podcast

Cristiano Ronaldo no se calla nada. Siempre ha destacado por responder a todo el mundo sin ningún tipo de tapujo y esta vez no iba a ser diferente. Fábio Paim, exfutbolista portugués que actualmente tiene 35 años, aseguró en un podcast que si hubiera tenido más cabeza hubiera peleado con Messi y Cristiano por los Balones de Oro y que uno de los del portugués se lo podría dar a él. Lo soltó así, sin más.

“Cristiano Ronaldo debería ofrecerme uno de sus Balones de Oro. Fui al Sporting cuando tenía siete años, crecí allí. Fueron años de gloria en los que gané todo lo que pude. No llegué a donde pude haber llegado, pero marqué una generación. Si la gente no lo olvida es porque yo los marqué. Dije cuando estaba feliz que pensaba que Cristiano Ronaldo podría ofrecerme un Balón de Oro. Pero fue con humildad. Si tuviera la mitad de la cabeza de Cristiano, no serían él y Messi. Seríamos él, Messi y yo y quizá no hubiera ganado el Balón de Oro que tiene. Quizás uno de ellos fuera el mío”.

Cristiano, alucinado con las palabras de su compatriota, respondió en Instagram con un mensaje claro y contundente: "WTF, ¿Quién es este chico?".

¿Y quién es? Pues bien, Fábio Paim fue un futbolista que creció en las categorías inferiores del Sporting, como Cristiano. Era una de las perlas del fútbol portugués y mundial, llegó a jugar en el Chelsea pero su carrera no llegó a nada. Lo que pasa es que Cristiano sí sabe quién es. En 2003, a su llegada al United, dijo "Si crees que soy bueno, espera a ver a Fábio Paím".