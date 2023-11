El dilema de Koeman ante Gibraltar

El seleccionador neerlandés estudia introducir cambios en el once aprovechando la fragilidad de su próximo rival Xavi Simons y Weghorst no parecen entenderse en ataque, lo que podría facilitar el estreno de Dallinga

Con la clasificación para la Eurocopa ya en el bolsillo, Koeman ve en el duelo venidero contra Gibraltar la posibilidad de resolver algunas dudas antes de la gran cita continental. Países Bajos acusa una evidente falta de gol, y la fragilidad de su rival puede ser aprovechada como campo de pruebas para mejorar la puntería.

No en vano, Gibraltar acude al partido con 0 puntos en el casillero y una sonrojante goleada en contra ante Francia en el último compromiso (14-0). Al ser preguntado por la oportunidad de recuperar la confianza de cara a puerta, Koeman aseguró que "no me preocupan los récords. No es sólo el número de goles lo que determina si estás satisfecho o no".

El seleccionador neerlandés, acusado de utilizar un planteamiento algo conservador, no despejó las dudas sobre su formación de cara al próximo partido. Al ser preguntado por esta cuestión, se limitó a responder que "también podemos jugar de manera ofensiva con defensa de cinco".

Parece que Koeman se mantendrá fiel a su planteamiento, aunque este no parece beneficiar a sus atacantes. Xavi Simons, que está brillando con el Leipzig en la presente temporada, aún no ha estrenado su casillero de goles con la selección, mientras que Weghorst se sitúa como el máximo anotador neerlandés en la fase clasificatoria a pesar de sus escasas tres dianas.

Los atacantes neerlandeses no tienen buena sinergia pero, a falta de que Memphis se recupere de su lesión, parecen inamovibles del once titular. Sin embargo, el hecho de tener el billete para la Eurocopa podría facilitar algunas rotaciones en el esquema de Koeman. En este sentido, Dallinga gana enteros para sumar sus primeros minutos "Es un auténtico delantero en movimiento y remate", analizó el seleccionador al ser preguntado por el prometedor atacante.