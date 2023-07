El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, amenazado por la FIFA

La máxima autoridad del fútbol sancionará al equipo saudí sin poder incorporar jugadores durante tres ventanas de fichajes El equipo del luso evitaría el castigo abonando la deuda que acumula desde 2018 de casi medio millón de euros con el Leicester

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ha sido sancionado por la FIFA sin poder inscribir jugadores durante tres ventanas de fichajes por un litigio con el Leicester británico que se remonta al año 2018 con el traspaso de Ahmed Musa, según ha informado 'Mirror'.

Según las informaciones, el equipo saudí debe dinero al Leicester inglés por el traspaso del futbolista nigeriano hace cinco años, un acuerdo que fue cerrado en 2018 a cambio de 15 millones de euros. El delantero, actualmente, ya no forma parte de la entidad, pues fue traspasado al Sivasspor.

Un fallo oficial de la FIFA comunicaba en el año 2021 al Al-Nassr que no había pagado 460.000 euros más intereses. Ahora, al no haber cumplido todavía con el pago, la máxima autoridad del fútbol prohibirá al club de Cristiano Ronaldo fichar jugadores.

Si una vez cumplida la sanción de tres ventanas sin poder fichar todavía no se ha devuelto el dinero al Leicester, el caso pasaría a manos de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. No obstante, no parece que vaya a ser necesario, pues el equipo saudí pagará inmediatamente el dinero que debe para poder levantar la sanción.