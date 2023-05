Messi, a un título de ser el futbolista más laureado de la historia

El exazulgrana, natal de Rosario, igualó la marca del brasileño, con 43 títulos, como el futbolista más laureado de todos los tiempos Con el Barça: 10 ligas, 8 Supercopas de España, 4 Champions League, 7 Copas del Rey, 3 Supercopas de la UEFA y 3 Mundiales de Clubes

Ya es campeón de la 'Ligue 1' el París Saint Germain, aunque ni siquiera sea un consuelo real para el millonario proyecto parisino, ganador definitivo del torneo con una jornada de antelación por su gris empate contra el Estrasburgo, gracias a un gol de Lionel Messi nivelado después por Kevin Gameiro para culminar un título sin brillo, previsible desde hace meses, casi desde el comienzo del curso. Es el tercer título, el último seguramente, que logra el astro argentino con la elástica del PSG y que le sirvió para empatar a Dani Alves como el jugador más laureado de todos los tiempos.

El exazulgrana, natal de Rosario, igualó la marca del brasileño, con 43 títulos, como el futbolista más laureado de todos los tiempos. Con el Barça, Messi fue campeón 35 veces: x10 ligas, x8 Supercopas de España, x4 Champions League, x7 Copas del Rey, x3 Supercopas de la UEFA y x3 Mundiales de Clubes. Además de los tres que ganó con el PSG, x2 Ligue 1 y x1 Supercopa de Francia, con la selección de Argentina acumula ya cinco títulos: el Mundial sub 20 en 2005, los Juegos Olímpicos de 2008, la Copa América de 2021, la Finalíssima de 2022 y, por último, el Mundial de Qatar en 2022, logrado ante la selección francesa y resuelta, tras la prórroga, en los penaltis.

Por su parte, Danie Alves, con el que compartió vestuario en el Barça, logró 43 títulos con distintos equipos: x1 con Bahía, x5 con el Sevilla, x23 con el Barça, con tres Champions League, x2 con la Juventus, x5 con el PSG, x1 con Sao Paulo y finalmente x6 con Brasil.

Todo apunta a que Leo Messi acabará superando al brasileño, más pronto que tarde, y siendo el único jugador con más títulos en la historia futbolística. Lo que no está claro es con qué equipo. El futuro del argentino es todavía incierto, aunque salvo sorpresa, no será con el París Saint-Germain.