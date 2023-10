Messi, tras recibir el escupitajo de Sanabria: "No sé quién es"

Los dos ex azulgranas protagonizaron un encontronazo durante el Argentina - Paraguay de esta madrugada

Argentina volvió a sumar pro triunfo su nuevo compromiso clasificatorio para el Mundial, tras superar en el Estadio Monumental a la selección de Paraguay con un solitario gol de Nicolás Otamendi.

Un partido en el que regresó Leo Messi, que entró en la segunda mitad sustituyendo a Julián Álvarez, y que terminó siendo protagonista tras un encontronazo con Antonio Sanabria, exjugador del Barça, que milita actualmente en el Tornio.

Tras un intercambio de palabras entre ambos jugadores, que llegaron a coincidir en las categorías inferiores azulgranas, el jugador paraguayo propinó un escupitajo por la espalda de Messi, que cerca estuvo de impactar en su rostro. El hecho no fue a mayores e incluso el argentino afirmó tras el partido que no se había dado ni cuenta del hecho.

"La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. No sé ni quién es el chico este. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí" explicó a la prensa tras el partido.

Sanabria lo niega

Por su parte Antonio Sanabria quiso quitarle importancia a su escupitajo a Messi, e incluso lo desmintió.

"Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo, pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente", explicó el jugador de la selección de Paraguay al término del partido.