Así le va al 'nuevo Neymar', por el que el Barça pagó millones

Año tras año aparecen un sinfín de jóvenes jugadores en todo el mundo. Algunos de ellos suelen ser comparados por su precoz talento con otras estrellas ya consagradas o futbolistas de similares características. Sin embargo, a veces fruto de esa presión a la que se les expone desde tan jóvenes, muchos de ellos no llegan a cumplir las expectativas.

El caso de Victor Andrade es bastante llamativo. El futbolista llamó la atención desde bien temprano por sus condiciones técnicas y físicas, llegando a debutar con el primer equipo del Santos con solo 16 años. De hecho, el atacante brasileño entró dentro de la operación Neymar, siendo uno de los tres futbolistas por los que el Barça pagó una opción de tanteo valorada en 7,9 millones de euros (3 de los cuales eran por el delantero).

Una carrera sin rumbo

Pocos podían presagiar, en ese entonces, el camino que llevaría Victor Andrade durante los próximos años. El jugador terminó dejando el Santos, donde se le comparaba con el propio Neymar, por el Benfica, llegando al conjunto portugués prácticamente gratis.

Desde entonces han pasado 10 años y Victor Andrade ha pisado un total de 12 equipos: Santos, Benfica, Vitoria Guimaraes, 1860 München, Estoril Praia, Chapecoense, Goiás, Suwon FC, Remo, Vila Nova FC. Juventude y Portuguesa, donde juega actualmente en Brasil.

A lo largo de su carrera ha disputado un total de 214 partidos, anotando 21 goles (4 de ellos en el filial del Benfica) y repartiendo 5 asistencias, cifras que se quedan muy lejos del futbolista que muchos encumbraron en sus inicios.

"Siempre he sido muy bocazas"

Victor Andrade, durante su etapa en el Benfica / BENFICA

"Dijeron que era problemático, no sé de dónde sacaron eso. Muchas noticias falsas, muchas mentiras. Hoy me miran con mejor cara, como un profesional", explica Victor Andrade en una entrevista con Globoesporte. "Siempre he sido muy bocazas, respondón. Y en el fútbol hay una jerarquía. Yo le respondía a cualquiera, tenía 16-17 años y me faltaba madurez", afirma el brasileño sobre sus inicios.

Sobre si se siente frustrado con su carrera, el futbolista lo tiene muy claro: "Para nada. No tengo nada de que quejarme. La gente crea unas expectativas, luego se frustran y te echan el peso encima". Victor Andrade también se sinceró sobre las comparaciones con Neymar: "Conocía mi lugar, el de Neymar y el de Robinho. No te puedes comparar con ellos. Está bien que me comparen por el estilo de juego, porque son parecidos. Yo soy fan de ellos".