Lavezzi, internado en un psiquiátrico: "Intenté limpiarme solo, pero no pude"

Ezequiel Lavezzi sigue adelante en su calvario por superar sus problemas de adicción al alcohol. El futbolista argentino ha sido ingresado en un centro psiquiátrico de Buenos Aires para poder superar su alcoholismo, una situación complicada que requiere de ayuda médica urgente.

El argentino intentó en primera instancia superar su adicción por su propia voluntad, aunque ha tenido que reconocer que no podía con sus graves problemas solo: "Intenté limpiarme solo en otra clínica en Buenos Aires, pero no pude. No me quedó más remedio", explica.

El jugador había estado ingresado en la casa del Pilar, una clínica médica donde Lavezzi pretendía poder solventar su adicción. Ahora, tras sentirse superado por la situación, ha decidido dejar su situación en manos de un centro psiquiátrico en Buenos Aires: "Es duro, pero tengo que hacerlo. Tengo que cambiar mi vida y mis hábitos. Y tengo que hacer todo eso por mi hijo. Había ido demasiado lejos", explica en 'ElTrece'.

El estado de salud del jugador argentino sigue preocupando a su familia, que se ven resignados a confiar la salud de Lavezzi en manos de profesionales. Sin embargo, se muestran esperanzados, satisfechos tras saber que la última internación ha sido voluntad del propio jugador. Es un pequeño paso, pero importante para que pueda solventar sus problemas de adicción.