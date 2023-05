El lateral izquierdo de moda sueña con jugar un clásico

Milos Kerkez, el joven lateral izquierdo húngaro del AZ, es una de las sensaciones de la Conference League En declaraciones a 'Marca' señala que "puedo imaginarme jugando un clásico algún día, pero por ahora no me distraigo"

Una de las grandes sensaciones de la temporada en el Eredivisie de los Países Bajos y en la Conference League es Milos Kerkez, joven lateral izquierdo húngaro aunque nacido en Serbia y de apenas 19 años de edad.

Su equipo afronta hoy la ida de las semifinales de la Conference League ante el West Ham United londinense, y muchos ojos ya están puestos en el joven zaguero.

En declaraciones al diario 'Marca', Kerkez señala que "aún me estoy adaptando al alto nivel del fútbol de los Países Bajos y a jugar cada tres o cuatro días al máximo nivel. Esto fue un poco difícil al principio, pero ahora me estoy acostumbrando".

Milos Kerkez, nacido en la localidad serbia de Vrbas en el año 2003, ya es uno de los laterales zurdos con mayor proyección en el viejo continente. Con pasaporte serbio-húngaro, su gran temporada le ha llevado a jugar ya con la selección magiar.

"Ser un jugador habitual de la selección es un verdadero honor para mí. Espero seguir así", indica un joven zaguero que suele proyectarse mucho bien en ataque.

"En mi juego hay mucho ataque", confiesa. "Me gusta apoyar en el ataque, pero también ayudo mucho en defensa. Ayudo a mis compañeros a crear oportunidades y centros, y al hacerlo, ayudo a aumentar nuestras posibilidades de marcar. Me gusta ayudar a los laterales y centrocampistas a abrir espacios".

La biografía de Kerkez es muy intensa pese a su corta edad. Nació en Serbia pero rápidamente se fue a Austria, a la cantera del Rapid de Viena. Regresó desde allí a Hungría y en el año 2021 recaló nada menos que en el AC Milan.

"Cuando un gran club como el Milan te quiere, no hay mucha gente que pueda decir que no. Recibí una llamada directa de Paolo Maldini. La decisión fue muy fácil y la tomé junto con mi padre", confiesa al zaguero al rotativo madrileño.

En Milán se asentó rápidamente en el filial y muchos en el club rossonero lo veían como la alternativa a Theo Hernández, al que el húngaro observaba con atención. Pero, más allá de algunos amistosos, no le llegó la oportunidad esperada en San Siro.

"Me estaba yendo bien en el Milan, donde tuve muchas oportunidades de entrenar con el primer equipo, y fue una inolvidable experiencia entrenar con jugadores así. Pero decidí nuevamente junto a mi padre que ir al AZ Alkmaar sería la oportunidad perfecta para ingresar al fútbol profesional. Hicimos la mejor elección", admite.

El cuadro neerlandés apuesta por la juventud, el descaro y el fútbol ofensivo, demostrando ser un gran trampolín para jóvenes talentos. "Vinieron a buscarme personalmente a Milán. Cuando te muestran tanto respeto y quieren conocerte en la vida real, muestra cuánto te quieren. Me explicaron el plan y cómo funciona el club, lo que hizo que fuera una decisión fácil. Es un club perfecto para jugadores jóvenes", admite Kerkez.

El lateral magiar se muestra muy centrado pese a su proyección y a los cantos de sirena que empiezan a rodearle, y es inevitable preguntarle por LaLiga, donde se le ha vinculado a clubes como Atlético y Celta: "Me encanta el fútbol español, así que veo mucho LaLiga. Especialmente recuerdo algunos clásicos 'locos'... Puedo imaginarme jugando allí algún día. Pero como dije, no me distraigo. Tenemos mucho por lo que jugar en el AZ".