La gran mentira de Aboubakar: se inventa una enfermedad de su mujer para ponerse pelo

La vanidad humana no conoce límites. "Vanitas, vanitatum et omnia vanitas", reza el dicho en latín. Y que se lo digan si no al camerunés Vincent Aboubakar, del Besiktas, protagonista de una de las historias más rocambolescas de este último tramo del año 2023.

Según informa 'Marca', el futbolista se hizo un injerto capilar y fingió una lesión posteriormente ya que los médicos que le trataron le prohibieran rematar de cabeza. Y por si fuera poco, su club le apartó después de que viajara tres veces a París sin permiso por el tratamiento.

Y es que el histórico club de Estambul no pasa por su mejor momento, y tras caer ante el Fenerbahçe, algo más que una simple derrota, apartó de un plumazo a cinco futbolistas: Eric Bailly, Vicent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier y Rachid Ghezzal.

El diario otomano 'Fanatik' señaló que el africano habría viajado hasta en tres ocasiones a París sin permiso del club. En la última, voló desde Camerún, donde estaba concentrado con su selección, alegando que su esposa estaba enferma. La realidad es que una clínica parisina se estaba realizando un tratamiento de implante capilar, con el seguimiento correspondiente.

A su vuelta a Estambul, no sabemos si con vendas en su testa, alegó estar lesionado para entrenarse al margen del grupo. Y es que los médicos galos le instaron a no rematar de cabeza durante tres semanas, para que el trasplante pudiera asentarse correctamente.

Aboubakar, curiosamente, podría recibir un 'indulto' por parte del Besiktas. Informa el periodista Fabrizio Romano que el club de Estambul y el ariete africano tratan de "encontrar una solución para que el jugador se reincorpore al grupo".

Lo más curioso del caso es que un futbolista aficando en Estambul viajase hasta Francia para realizar un tratamiento que ha situado a las clínicas turcas en el mapa del mundo. Para tirarse de los pelos...