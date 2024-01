La gran bronca de Mourinho: "¿¡Quién te crees que eres!?"

Scott McTominay, que ahora tiene 27 años, entró en escena con el primer equipo del Manchester United durante la temporada 2016/17, cuando José Mourinho era el entrenador. El jugador escocés ha revelado en 'High Performance Podcast' cómo fue su primera sesión con el técnico portugués.

"En aquel momento en los entrenos los árbitros siempre tienden a favorecer al primer equipo respecto a los jóvenes y yo estaba perdiendo los estribos y levantando demasiado la voz", explica McTominay. "Empecé a discutir con algunso jugadores mayores como Carrick y Ashley Young. Mourinho habló conmigo y me dijo: 'Necesitas agradarles, no puedes hacerles pensar que eres un idiota'".

El centrocampista explica que el portugués llegó a reprenderle diciéndole: "¿Quién te crees que eres? No has hecho nada". Sin embargo, unos meses más tarde el escocés se enteró que a Mourinho realmente le gustó su actitud aquel día. "Resultó que el preparador físico me dijo: 'José te estaba probando'", aclara McTominay.