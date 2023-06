Garnacho inicia la "operación blindaje" con Argentina

Garnacho, de padre español y madre argentina, no deja lugar a dudas sobre el nombre del país que quiere representar El delantero no se esconde, quiere jugar con la Selección Argentina

Alejandro Garnacho lo tiene claro. No se esconde, no deja lugar a dudas sobre el nombre del país al que quiere representar. "No me hace falta jugar tres partidos, si no debuto en esta gira no importa: yo ya sé que quiero estar con Argentina". Así de tajante se mostró el futbolista del Manchester United en la víspera de un posible debut que finalmente se produjo: ante Australia, sumó su primer encuentro como internacional albiceleste.

Apenas participó en 16 minutos, pero fueron muy simbólicos. Nacido en Madrid de padre español y madre argentina, desde hace tiempo una pregunta rodea al futbolista de sólo 18 años. Su elección entre España o Argentina se ha convertido en un tema recurrente alrededor de su figura y la incógnita ya se empieza a despejar con claridad.

Con el cambio de reglamentación que acometió la FIFA en 2020, a Garnacho no sólo le vale mostrar públicamente sus ganas de jugar con un país u otro o debutar con alguno de los dos. Ahora, el abanico de posibilidades es más amplio pese a sumar un partido como internacional con Argentina, que puede encarrilar el blindaje de su joven promesa cuando termine la gira de amistosos que disputará Argentina.

En 2020, la FIFA permitió que futbolistas que hayan representado a un país puedan hacerlo para otra nacionalidad siempre que se cumplan algunos requisitos. Básicamente, la normativa indica que a lo largo de su carrera, un jugador puede formar parte de dos selecciones distintas a partir de las nacionalidades que posea.

El caso de Garnacho se enmarca en el referente a los menores de 21 años. Y, según la reglamentación, aunque Garnacho haya debutado con Argentina ante Australia, todavía podría representar a España si cambia de opinión. Sin embargo, la ley es clara en otro aspecto: en el caso de debutar con una selección, no podrá jugar con otra en un periodo de tres años.

Así que, tras debutar con Argentina, España, hasta 2026, no podría contar con Garnacho, que además podría quedar blindado definitivamente para jugar para siempre con el equipo albiceleste si participa en tres partidos organizados por la FIFA o entidades continentales. De este modo, la gira por Asia, que incluye otro encuentro ante Indonesia, servirá para iniciar el blindaje definitivo de Garnacho con Argentina.

Éste podría cerrarse en las eliminatorias sudamericanas que afrontará Argentina en septiembre de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. Y, si también goza de minutos frente a Indonesia, contra Ecuador en el Estadio Monumental dentro de tres meses, España podría perder definitivamente la opción de convocar a un jugador que ya sonríe con la camiseta albiceleste.

Garnacho debutó a falta de un cuarto de hora para el final del choque ante Australia tras sustituir a Nicolás González. Se ubicó como extremo izquierdo y a los segundos de pisar el césped, tocó su primera pelota para conectar con Lionel Messi. Después, con el 28 a la espalda, se mostró muy participativo y llegó a tener una ocasión que no culminó con éxito porque se acomodó mal la pelota en el último instante.

El pitido final provocó que el círculo se cerrara para Garnacho, que acabó el choque igual que como lo comenzó: de nuevo conectó con Messi, aunque esta vez sin la pelota porque el astro argentino le dio un buen abrazo en el centro del campo. Y así, con sólo 16 minutos llenos de emociones, Garnacho comenzó su blindaje con Argentina.

De momento, España ya sólo podría intentar convocarle en 2026. Y, dentro de tres meses, es posible que jamás pueda hacerlo. El tiempo corre en favor del combinado albiceleste.