Garnacho cuenta sus motivos para elegir a Argentina y no a España

El jugador del Manchester United aseguró que siempre se ha sentido argentino y, además, apostaron antes por él "Con Messi no hablé mucho…. Pasé de verle en la tele toda mi vida y ahora lo tengo aquí", dijo sobre el crack rosarino

Alejandro Garnacho ha vivido una temporada inolvidable. A sus 18 años, el jugador nacido en Madrid se ha consolidado como una pieza importante, de presente y sobre todo de mucho futuro, en el Manchester United. El extremo se ha ganado la confianza de Erik ten Hag y de la directiva de los 'red devils', que recientemente le renovaron hasta 2028.

Pese a su temprana edad, el delantero ha tenido que tomar una decisión importante e irreversible en su carrera. Nacido en la capital de España, pero de madre argentina, la joven promesa tuvo que decidir con cuál de las dos selecciones quería jugar. Garnacho se inclinó por la Albiceleste, una decisión que tuvo clara en todo momento según explico en una entrevista a la cadena argentina 'TyC Sports'.

"No dudé nada porque me siento argentino, porque soy argentino también y apostaron por mí antes. Yo lo tenía claro: una selección muy grande, una oportunidad muy buena", explicó el futbolista del Manchester United. Sobre los tres partidos que necesita jugar para quedar blindado por Argentina, Garnacho reafirmó su fidelidad a la Albiceleste.

"No me hace falta jugar tres partidos, estoy aquí y si no debuto en esta gira no importa. Sé que quiero estar con Argentina y ya se dará", declaró. El jugador del United habló también del recibimiento de sus compañeros de selección: "Bastante bien conmigo, animándome y apoyándome. Con Messi no hablé mucho…. Pasé de verle en la tele toda mi vida y ahora lo tengo aquí. Es increíble, me da como que no es real aún. Scaloni me dice que esté tranquilo, que juegue como yo sé y que me va a dar la oportunidad"