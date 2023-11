Ferdinand: "Garnacho dice que Messi le ha dejado de seguir..."

La leyenda del Manchester United aseguró que la chilena del argentino es mejor que aquella mítica de Wayne Rooney contra el City El joven jugador de los 'Red Devils' comparó su golazo con el de Cristiano ante la Juventus

Alejandro Garnacho deslumbró al mundo del fútbol el pasado fin de semana con una espectacular chilena en Goodison Park, un golazo que ya se postula como claro candidato a ser el mejor del año. Desde entonces, el nombre de Garnacho ha estado en boca de todos, empezando con Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United.

"Mi chaval (Garnacho) me dijo el otro día que Messi le había dejado de seguir. No le importa salir diciendo: 'Soy fan de Ronaldo. ¿Quién es el GOAT? Ronaldo'. Incluso cuando está en la Selección argentina”, afirmó Rio Ferdinand en su podcast 'Vibe with Five'.

Sin embargo, el hermano de Garnacho salió en defensa del joven jugador del United: “Falso, Messi nunca lo siguió, dejen de inventar cosas solo para crear odio. Garna los ama y admira a ambos y todos ustedes tratando de crear una rivalidad”, esvribió Roberto Garnacho en sus redes sociales.

El futbolista argentino de los 'Red Devils' emuló la mítica chilena de Wayne Rooney contra el Manchester City. Sin embargo, Garnacho quiso celebrar su golazo al puro estilo de su ídolo: Haciendo el 'Siuu' de Cristiano Ronaldo.

El jugador de 19 años jamás ha escondido su predilección con Cristiano Ronaldo pese a ser futbolista internacional con Argentina. De hecho, tras su gran chilena contra el Everton, Garnacho comparó su gol con el de Cristiano ante la Juventus en su Instagram.

Ferdinand se queda con la chilena de Garnacho

Preguntado por la comparativa, Rio Ferdinand aseguró en su podcast que la chilena de Garnacho fue mejor que la de Rooney: “El de Garnacho. Uno fue con la espinillera, el otro con la bota. Lo siento, Wazza. Ese gol es mejor que el de Rooney. Corría lejos de la portería, un poco más lejos de la portería, en ángulo. Fue increíble, un momento impresionante”.

Además, la leyenda del Manchester United también explicó que la chilena del argentino se celebró por todo lo alto en su casa: “Estaba en el salón, con mi familia y nos pusimos como locos. Fue una locura. Incluso mi hijo pequeño, al que se le acababa de caer un diente, intentaba dar patadas por encima de la cabeza en el salón, como probablemente millones de niños pequeños de todo el mundo en aquella época”.