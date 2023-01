La Federación Francesa se 'carga' a Le Graët

El hasta ahora presidente es relevado temporalmente de sus fucnciones El vicepresidente Philippe Diallo ocupará su cargo de forma interina mientras se haga pública la auditoría encargada por el Ministerio de Deportes

El comité ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol, reunido urgentemente este miércoles, obtuvo la retirada temporal de Noël Le Graët de sus funciones como presidente. El presidente dará un paso atrás hasta la publicación de la auditoría encargada por el Ministerio de Deportes sobre la gestión de la FFF.

Como lo exigen los estatutos, Philippe Diallo, vicepresidente, ocupará su cargo de forma interina.

Le Graët se encontró aún más debilitado por sus comentarios inapropiados contra Zinedine Zidane, celebrados el domingo en RMC cuando la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, con quien mantiene pésimas relaciones, estaba presionando en las últimas horas para que fuera apartado de su cargo.

Le Graët fue escuchado por los auditores el martes, al igual que Florence Hardouin, la directora general. Las conclusiones de esta auditoría se presentarán a finales de enero a la FFF, que tendrá dos semanas para comentarlas.

Durante su conferencia de prensa después del Consejo de Ministros, se le preguntó al portavoz del gobierno Olivier Véran sobre las controversias en torno a Noël Le Graët: "Tengo una opinión personal sobre esto, no una opinión del gobierno. Estoy de acuerdo con el Ministro de Deportes. Una federación como la Federación Francesa de Fútbol merece un presidente que esté a la altura de la tarea, que pueda dar una buena imagen del fútbol francés en todo el mundo. Tengo tan buenos recuerdos de la final de 1998 y tanta adoración por Zizou que me dolió bastante lo que escuché. No es solo eso, se agregan otras cosas para que la taza se llene".