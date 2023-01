Una agente de futbolistas acusa de acoso al presidente de la Federación Francesa de Fútbol

Noël Le Graët le dio a entender a Sonia Souid "que acabar en su cama sería una gran idea" El máximo mandatario del fútbol francés acumula otra polémica después de sus despectivas manifestaciones sobre Zinedine Zidane

Noël Le Graët vive su peor semana. Después de la polémica por sus despectivas palabras sobre Zinedine Zidane, ahora el presidente de la Federación Francesa de Fútbol ha sido acusado de acoso por parte de Sonia Souid, agente de futbolistas.

La representante ha dado a conocer en L’Equipe la relación que tenía con él y según cuenta Le Graët la contrató por ser brillante en sus aptitudes, pero Sonia se dio cuenta después de que el presidente de la FFF se tomaba ciertas licencias.

La agente de jugadores, de hecho, dimitió de su cargo cuando apreció las intenciones del presidente, quien le dio a entender "que acabar en su cama sería una gran idea". Le Graët además le hizo ver que a ella la veía como "dos tetas y un culo".

El relato de Souid es concluyente: "Soy una agente joven y él es el presidente de la FFF. Vamos a hablar del fútbol femenino. Estoy tan feliz. Una especie de apoteosis tener ya una visita tan rápida con alguien como él. Yo tenía 28 años en ese momento. Tiene 72. Debería haber tenido ese respeto. Nunca me miró como agente, sino como un caramelo. ¡Para hablar vulgarmente, me miró como dos pechos y un culo! Cuando llego, ya veo dos copas de champán llenas. Me fui, diciéndole que iba a reunirme con mi prometido. Él me dejó ir. Me dejó claro que le gustaría que terminara en su cama. Después me llamaba regularmente para invitarme a cenar...".

Le Graët ha negado todo lo dicho por la agente, pero en algunos medios franceses ya anuncian que su marcha sería una buena forma de apaciguar la polémica, aunque está por ver lo que suceda puede que con alguna medida más drástica.