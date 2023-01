Zidane entra en el mercado y se valora por primera vez la opción del Chelsea

La no llegada del técnico galo a la selección francesa genera una tendencia al alza del exentrenador del Real Madrid para buscar banquillos importantes desde ya En Betfair, sigue bien posicionado su regreso al Bernabéu, pero sorprende su irrupción en el futuro del Chelsea donde la crisis actual podría dejar fuera a Potter

El anuncio de la Federación Francesa de Fútbol, confirmando a Didier Deschamps como seleccionador hasta 2026, ha supuesto una decepción enorme para Zinedine Zidane. Su deseo, desde que abandonara el Real Madrid en 2021, era el de coger las riendas de la selección francesa tras el Mundial de Qatar, a tal punto de rechazar ofertas de clubes importantes de Europa, una de ellas irrechazable por parte del PSG. Quizá ahora deba volver a ese punto.

Zidane le dijo que no al conjunto parisino porque su ilusión, y el de una enorme cantidad de franceses, era entrenar a la selección francesa como apuntan medios cercanos al marsellés. Al Khelaïfi hizo lo imposible por ficharle, pero el ex entrenador del Real Madrid tenía muy claro dirigir a la finalista del último Mundial. Sin embargo, Deschamps se había ganado el derecho a renovar unilateralmente después de, como mínimo, llegar a las semifinales en Qatar, por lo que el técnico, de 54 años, decidió ampliar hasta 2026, oficializándose su continuidad hace unos días. Si el PSG no tuviese una actuación óptima en la Champions, no habrá dudas que el nombre de Zidane volverá a rondar por el Parque de los Príncipes.

Según los pronósticos de Betfair, incluso ahora Zidane ha generado una mejor tendencia hacia a la que sería su tercera aventura en el Real Madrid. Que Zidane sea el próximo entrenador blanco y, por tanto, iniciase su tercera aventura en el Bernabéu como técnico se paga a 6€ por euro apostado y es la tercera alternativa a Ancelotti más valorada. Sólo Raúl (2.63) y Pochettino (4.0) generan mejor presagio que el entrenador galo.

“Estaba muy cerca”

En octubre de 2022, a pocos días de comenzar la Copa del Mundo, Zidane reconoció en RMC Sport que “estaba muy cerca” de volver a entrenar. Sus palabras, sinceras, se interpretaron como toda una declaración de intenciones para suceder a Deschamps en la selección francesa. No obstante, algo pasó durante el Mundial. Zizou rechazó ir a la final tras ser invitado en un vuelo oficial por la Federación y el técnico no acudió a Lusail para ver el Argentina-Francia.

El cambio de plan de Le Graet

En reiteradas ocasiones, Noël Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, había insistido en que no contemplaba un futuro sin Deschamps. El discurso había cambiado, pues en 2020 afirmó que, en caso de que se marchara el recién renovado seleccionador, la primera alternativa que tenía en mente era la de Zidane. En una entrevista con L’Équipe en verano, con motivo de su 50 cumpleaños, reconocía que uno de sus objetivos a corto plazo era entrenar a Francia.

Tres años y medio, que es lo que dura el nuevo contrato de Deschamps, es mucho tiempo para Zidane. El tres veces ganador de la Champions como entrenador deberá acudir al mercado, que es escaso ahora mismo, para buscar nuevas oportunidades. Brasil, tras la marcha de Tite, y que ha manifestado interés en ficharle, podría ser su próximo destino. La canarinha busca un técnico extranjero, que disponga de experiencia, y su nombre aparece en una amplia lista de candidatos. Un futuro incierto, pero que será, al menos a corto plazo, sin poder entrenar a la selección francesa.

¿Chelsea?

Una vía interesante que se puede abrir en el futuro de Zidane es la del Chelsea. El club inglés vive uno de los peores períodos deportivos de los últimos años. Después de la salida de Thomas Tuchel, los resultados no han mejorado con Graham Potter e incluso han empeorado. El club londinense acaba de cerrar la cesión de Joao Félix y necesita una rápida respuesta para superar su situación actual: son décimos en la tabla, muy lejos de los puestos de Champions League y con muchas dudas sobre su proyecto.

Según los pronósticos de Betfair, que Zidane sea el próximo entrenador del Chelsea se paga a 13€ por euro apostado y entra por primera vez en la terna de candidatos después de su no llegada a la selección francesa. Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers y Cholo Simeone son los entrenadores que están por delante de Zidane en predicción pero no generan la tendencia favorable del técnico galo que ahora está más que nunca en el mercado de posibles entrenadores a banquillos importantes.