¡Tensión incendiaria en la Juventus! Paredes y Allegri, a gritos en un entrenamiento

El centrocampista y el entrenador de la Juventus mantuvieron una fuerte discusión tras el entrenamiento de ayer El argentino expresó su descontento y frustración por no jugar de forma habitual y tuvo que ser calmado por varios de sus compañeros

Máxima tensión en la Juventus. Después del entrenamiento de ayer, Leandro Paredes y Massimiliano Allegri tuvieron una fuerte discusión que acabó en gritos, según se cuenta en La Gazzetta dello Sport.

Se presumía un día amable en la celebración del lunes de Pascua. Las puertas de la ciudad deportiva se abrieron al público y había programada una barbacoa para la plantilla. Pero entonces se estropeó la jornada cuando Paredes, al que ya se le vio nervioso durante el entreno, explotó manteniendo una acalorada discusión con su entrenador Allegri.

El argentino expresó su descontento y frustración por no jugar de forma habitual y tuvo que ser calmado por varios de sus compañeros. Pero al argentino no se le pasó el enfado y fue el único en no asistir a la comida programada tras el entrenamiento.

Después de este incidente, su futuro en el equipo italiano es incierto y difícilmente la Juventus ejercerá la opción de compra que tiene sobre él, cifrada en 20 millones de euros.