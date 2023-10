Draxler admite haberse marchado a Qatar "por dinero"

El exfutbolista del PSG y del Benfica juega ahora en el Al-Ahli de la Liga de Qatar "La alternativa en el PSG habría sido un año sin perspectivas, algo que quería evitar a toda costa", confesó

Pese a que la gran mayoría de futbolistas que buscan su retiro bañado en millones de euros en Arabia, otros jugadores apuestan por hacerlo en Qatar. Es el caso de Julian Draxler, que ha admitido en una entrevista que su motivación para marcharse lejos de Europa no es otra que el dinero.

“Muchas personas en Alemania se preguntan por qué me voy a Qatar ahora, y no a la Bundesliga u otra liga europea. No se pudo llegar a un acuerdo y, sinceramente, me faltaba la convicción definitiva para dar otro paso dentro de Europa. También me pareció atractiva la idea de irme lejos a los 30 años, fuera de Europa, y al final también era importante para mí poder volver a jugar al fútbol y estar en el campo con regularidad. Y sí, por supuesto, el aspecto financiero juega un papel muy importante para mí. Lo único que me importa es conocer una nueva cultura y una nueva experiencia futbolística. Pero mentiría si no dijera que el dinero fue crucial para irme a Qatar”, explica en LinkedIn Draxler, que abandonó el PSG una vez cerrado el mercado de fichajes para irse al Al-Ahli.

El futbolista alemán, ex del Benfica y que no contaba para Luis Enrique en París, también habló sobre su pasado en Francia: “Recuerdo una época maravillosa en París. Llegué en 2017 cuando era joven y me voy como un hombre de familia que ha visto mundo y ha aprendido mucho dentro y fuera del campo. Estoy agradecido al club y a la gente de París por todos los recuerdos y experiencias. Pero la alternativa en el PSG habría sido un año sin perspectivas, algo que quería evitar a toda costa".