Dani Olmo: "Vi a leyendas del club sin una pierna o un brazo"

Dani Olmo relata su experiencia en Croacia en el documental 'Come On Fútbol', producido por DAZN El internacional español es miembro de 'Common Goal', colaborador del documental, desde 2020

Dani Olmo es miembro de Common Goal desde 2020, se unió antes de los cuartos de final de la Liga de Campeones de su equipo, el RB Leipzig, en agosto de ese año. A través de su contribución del 1%, de su salario, el futbolista español apoya una Asociación de Proyectos Interculturales en Croacia que tiene como objetivo devolver la estabilidad a las comunidades post-conflicto. Sobre este y otros temas ha hablado en el documental Come On Fútbol, una producción de DAZN en colaboración con Common Goal.

Durante el documental, el futbolista explica cómo vive su profesión, que, para él, va más allá del hecho de vestirse de corto y competir sobre el césped: "El fútbol puede ayudar en muchos sentidos. Tiene muchísima repercusión y nosotros, como futbolistas, al final somos muy influyentes, aunque a veces no lo veamos o no lo pensemos". En ese sentido, cree que es su deber "responsabilizarnos un poco, con solo un poco ya ayudas a muchísima gente y eso yo quería hacerlo en Croacia", país que le acogió cuando salió del Barça y en el que le impactó muchísimo todo lo vivido.

"Una de las cosas que más me marcó fue conocer a gente que había estado en la guerra, que lo había vivido en primera persona. Ver a ex futbolistas que venían a vernos, a visitarnos, y que estaban marcados por la guerra", narra mientras recuerda que "a alguno le faltaba una pierna o le falta un brazo, estoy hablando de leyendas del club". Y es que "cuando sales del Barça no es todo de color rosa y en Croacia lo entendí. Allí me hice un hombre en todos los sentidos, tanto dentro del campo como fuera".

Dani Olmo celebra el primer gol de la 'era De la Fuente' ante Noruega | EFE

Tan constructiva fue su etapa en Croacia que el combinado balcánico le ofreció agilizar los tramites para nacionalizarlo y contar con él para el Mundial de Rusia: "Estaba jugando allí y no iba convocado con España... Ese año fui mejor jugador de la Liga... Pero yo les dije en todo momento que no, que lo agradecía mucho, pero que mi sueño era jugar con España".