Cristiano Ronaldo: "La Liga de Arabia es mejor que la francesa"

Protagonista en la gala de los premios Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo subió al escenario para mantener una charla con Rúben Dias y Kyle Walker, durante la que dejó algunas perlas muy jugosas.

El luso se pronunció sobre varios temas de la actualidad futbolística. Aseguró que está "muy feliz" de jugar en Arabia. "Es un gran paso. Arabia Saudí está en un proceso, llevará mucho tiempo… pero paso a paso llegarán al nivel más alto. Creo que la Saudi Pro League estará entre las tres mejores ligas del mundo. La gente en Arabia estará orgullosa”.

"La Liga saudí no es peor que la Ligue1", afirmó, de manera sorprendente. "Es más competitiva que la Ligue1, puedo decirlo después de un año allí. Ya somos mejores que la liga francesa".

Además, Cristiano presumió de haber sido el máximo goleador del año natural (2023). "Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland… Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas".

Sobre el triplete del City la pasada temporada, CR7 se mostró elogioso. "El City lo hizo increíble. Felicidades por su temporada. Jugadores, entrenador. Magnífico… Finalmente ganaron la Liga de Campeones, probablemente se la merecían hace dos años. Disfruto viéndolos jugar. Tiene muchas posibilidades de volver a ganar la Champions".

No puso fecha Cristiano a su retirada, pese a acercarse a los 40 años. "En el momento en que sienta que he terminado, me jubilaré, quizás en diez años".