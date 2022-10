Bouna Sarr y su calvario en Múnich: "Me trataron como un camello"

El central del Bayern fue arrestado por error, acusado de falsos delitos y con tratos discriminatorios Sarr lo denunció todo en sus redes sociales, en las que cargó contra las autoridades

Lesionado de larga duración, Bouna Sarr no podrá estar este miércoles en el Spotify Camp Nou con el Bayern para enfrentarse al Barça. De hecho, tampoco podrá estar con Senegal en la cita mundialista que empieza en escasas semanas. Futbolísticamente, no pasa su mejor momento, ni tampoco personal. Su vivencia hace unos días en el aeropuerto de Múnich lo han hecho explotar contra las autoridades alemanas.

El jugador regresó este pasado domingo de un fin de semana en familia, y a su llegada a tierras bávaras, fue arrestado por las autoridades aduaneras, quiénes según denuncia el propio jugador en sus redes sociales, le trataron de forma despectiva con falsas acusaciones y tratos discriminatorios.

"Llegas al aeropuerto, esperas tu equipaje, y de más de 200 pasajeros, es sobre ti quien deciden tirar un perro de aduanas que trepa por tu cuerpo como si fueras 'sucio' o un 'traficante' con simples chasquidos de dedos! Entonces te lo justifican como un simple control de rutina" apuntaba con un tremendo enfado Sarr.

Además, denunció también que no les bastó con tal escena, sino que acabó aislado y ante la incapacidad de las autoridades de reconocer un error, "prefirieron inculparme de cualquier delito" Ante el asombro de los pasajeros, tal como relata él mismo, estuvo retenido más de dos horas "en las que se me registraron todos los objetos personales". Un 'autentico malsueño', resumía el jugador, que no vive sus mejores días en Múnich.