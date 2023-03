¡Arabia Saudí 'ficha' a Leo Messi!

El futbolista argentino, que aún no ha decidido su futuro futbolístico, viajará a Arabia Saudí como nuevo embajador turístico del país El exfutbolista del Barça irá al país saudita como embajador de turismo en la que será su segunda visita en el territorito. Así lo ha anunciado el propio Ministro de Turismo

La eliminación europea del PSG a manos del Bayern de Múnich, no ha hecho variar los planes extradeportivos de Leo Messi. Y es que el futbolista argentino, que aún no ha decidido su futuro futbolístico, viajará a Arabia Saudí este mismo mes de marzo.

El exfutbolista del Barça irá al país como nuevo embajador de turismo en la que será su segunda visita en territorito saudita, tal y como ha informado el propio Ministro de Turismo, Ahmed Al Khateeb.

El dirigente saudita ha desvelado que la estrella albiceleste no viajará solo, ya que se trasladará con su familia y amigos para "disfrutar de nuestros destinos turísticos más hermosos, conectarse con nuestra gente y vivir experiencias únicas".

